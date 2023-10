Reggio, l’Associazione Antigone-Osservatorio sulla ndrangheta presenta il progetto “Cultura Libera Tutti” | INFO

StrettoWeb

Nei mesi scorsi, l’Associazione Antigone-Osservatorio sulla ndrangheta, che opera all’interno di un bene confiscato a Croce Valanidi (Via Cava Aloi), ha raggiunto un importante risultato: si è aggiudicata il progetto “Cultura Libera Tutti”. Grazie a questo progetto, finanziato per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno, 120 bambini dai 5 ai 10 anni per due anni potranno partecipare gratuitamente ad attività di supporto allo studio, laboratori sportivi, artistici e culturali, escursioni e tanto altro.

Dopo l’ufficialità della vittoria, e prima che il progetto prenda concretamente il via, la stessa Associazione lo presenterà a stampa e cittadinanza attraverso una conferenza stampa che avrà luogo proprio nella sede dell’Osservatorio sulla ndranghetà domenica 22 ottobre. Alle ore 17.30 si terrà la presentazione, alle ore 19.30 ci sarà invece l’Apericena offerta dall’Associazione e in cui sarà anche possibile visitare il bene confiscato.

Il comunicato dell’Associazione

“Fin dalla fondazione – si legge nel comunicato dell’Associazione con cui la stessa invita la cittadinanza e la stampa all’evento – l’associazione culturale Antigone-Osservatorio sulla ndrangheta porta avanti con convinzione la “battaglia”a favore della Cultura e della Bellezza: convinti che non saranno le lotte “contro” le persone e le cose a cambiare la società civile, ma i semi piantati nelle coscienze e nelle vite dei più giovani. Forti di questo ideale, da quasi dieci anni la sede dell’associazione (Bene confiscato e restituito alla comunità) è diventata Centro aggregativo per i ragazzi e i giovani del territorio”.

“Quest’anno, grazie ai progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore e finanziati nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, abbiamo la possibilità di dare più ampio respiro a tutte le attività che danno vita al centro”.

“Per questo motivo siamo lieti di potervi invitare alla presentazione del progetto “Cultura libera tutti”. La conferenza stampa ci permetterà di dare voce alle molteplici realtà che cooperano alla buona riuscita dell’iniziativa, ma soprattutto alla edificazione di una società nuova fondata su legalità, inclusione e libertà di espressione che parte dai più piccoli”.