Reggio tra le 10 città in Italia scelte per allestire una grande palestra all’aperto: come praticare sport liberamente

Archiviato il successo del progetto Nazionale “Il Tour della Salute 2023”, svoltosi a Reggio Calabria il 7 ed 8 ottobre, ASC Reggio Calabria è già proiettata nel rifinire i dettagli dell’imminente progetto Popup Sport Zone, organizzato da ASC Attività Sportive Confederate, con il contributo del Dipartimento per lo Sport. ASC Reggio Calabria è stata scelta insieme ad altri 9 Comitati locali per la realizzazione del progetto Nazionale “Popup Sport Zone”, che permetterà di praticare liberamente attività fisica e motoria nella città di Reggio Calabria, prevedendo l’installazione permanente di attrezzature nelle aree individuate in coordinamento con l’Amministrazione Comunale e che consentirà la creazione di una “palestra all’aperto” di oltre 40 mq, da far fruire gratuitamente alla Comunità.

Sono già in stato avanzato gli accordi con l’Amministrazione Comunale che unitamente ai tecnici ASC stanno procedendo speditamente nell’individuazione della zona maggiormente idonea, ove allestire il parco sportivo all’aperto con le attrezzature sportive SKYFITNESS di Treviso. Di elevata originalità ed all’avanguardia la tecnologia prevista nella Popup Sport Zone, accompagnata dalla creazione di una APP dedicata e di un sistema ad elevato livello di digitalizzazione.

E infatti le attrezzature monitoreranno l’utente durante lo svolgimento della prativa sportiva tramite un Personal Trainer virtuale che fornirà programmi di allenamento specifici per ogni esigenza e tracciamento degli allenamenti. In particolare, in ognuna delle aree attrezzate, sarà presente un QR code che, dopo essere stato inquadrato, consentirà di conoscere le attività che è possibile praticare sugli attrezzi installati.

Le città coinvolte nel progetto oltre Reggio Calabria saranno Alessandria, Como, Verona, Ferrara, Roma, Salerno, Potenza, Bari e Palermo. “Il fine è quello di migliorare la qualità della vita dei reggini” afferma il Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini “favorire la diffusione della pratica sportiva come strumento di socialità, benessere, salvaguardia della salute attraverso la pratica sportiva e, contestualmente, tendere alla inclusione sociale e raggiungimento dell’obiettivo Sport di Tutti e per Tutti”. Ed infatti, grazie all’intervento finanziario e progettuale di ASC, nelle POPUP SPORT ZONE saranno previste dotazioni dedicate anche ai diversamente abili e quindi accessibili da tutti, gratuitamente. Tutte le informazioni sulle pagine social “ASC Reggio Calabria” e ASC Sport.