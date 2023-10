Il reggino Giovanni Meduri si laurea con lode in Medicina alla Cattolica di Roma

StrettoWeb

Importante tappa per il giovane reggino Giovanni Meduri che ieri, 24 ottobre si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Il ragazzo si è laureato con una votazione di 110 su 110 e lode e con l’abbraccio accademico. Il giovane si è laureato discutendo una tesi sulla sarcopenia nella pancreatite cronica (gastroenterologia settore di interesse) e ha già una seconda laurea come maestro di pianoforte).