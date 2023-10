Il reggino Danilo Galimi medaglia d’Oro nella disciplina Longcasting e Bronzo al Mondiale in Olanda

StrettoWeb

“La specialità del Surfcasting ha visto protagonista l’atleta di Reggio Calabria alla recente rassegna internazionale con il bronzo individuale e con l’Italia under 21 che conquista il titolo mondiale piazzandosi sul gradino più alto del podio davanti a Spagna e Inghilterra. Eccellere in due delle specialità più complesse della pesca, il longcasting e il Surfcasting, non è da tutti, ma quando un giovane fenomeno come Danilo prima si impone sulla scena del longcasting mondiale, trionfando nel prestigioso Evento di Rivisondoli e poi è terzo assoluto in una competizione mondiale di Surf aiutando in maniera determinante la Nazionale Under 21 a imporsi sul tetto del mondo, vuol dire che siamo in presenza di un vero campione”.

E’ quanto afferma in un comunicato stampa il Consigliere Comunale Mario Cardia, che prosegue: “lo sport è fatto di gioie e dolori, vittorie e sconfitte, ma è il trionfo a gratificare gli atleti e a scrivere nuove pagine di storia. Sono felice di apprendere che Reggio Calabria ha un campione come Danilo. Ho avuto modo di conoscere il giovane Danilo Galimi qualche anno fa insieme alla sua splendida famiglia, mi ha raccontato i suoi sogni ei suoi obiettivi. La brillante promessa reggina è diventata oggi una realtà di livello mondiale sbaragliando la concorrenza. Desidero fare i complimenti al talento del nostro giovane reggino, con l’augurio, anzi la certezza, che i traguardi raggiunti siano solo l’inizio di una carriera ricca di tanti altri successi. Il suo è un risultato che, oltre ad inorgoglire, rappresenta un esempio positivo per ragazzi e adulti”, aggiunge Cardia.

Il palmares di Danilo Galimi

Competizioni internazionali

Medaglia di bronzo a squadre al mondiale in Portogallo nel Portogallo 2018

Medaglia d’oro e campione del mondo a squadre u16 al mondiale in Italia nel 2019

Medaglia d’oro e campione del mondo individuale al mondiale in Italia nel 2019

Partecipazione come atleta u16 al mondiale in Spagna nel 2021

Partecipazione come atleta u21 al mondiale in Francia nel 2022

Medaglia d’oro e campioni del mondo a squadre u21 al mondiale in Olanda nel 2023

Medaglia di bronzo individuale al mondiale in Olanda nel 2023

Medaglia d’oro e campione della longcasting cup Rivisondoli nel 2023

Partecipazione come staff tecnico al mondiale senior in Italia nel 2023.

Competizioni Nazionali

Campione Italiano u16 nel 2018

Partecipazione a 8 campionati italiani u16/21 e 3 campionati italiani senior

Partecipazione a 2 club azzurri (40 atleti senior migliori d’Italia), raggiungendo 2 volte i primi 6posti, secondo posto e medaglia d’argento nel 2022, quinto posto nel 2023

Partecipazione a due supersfide (migliori 6 del club azzurro che si sfidano contro la nazionale italiana uscente): piazzamento 6 posto nel 2022 e terzo posto (medaglia di bronzo) nel 2023

Podi in vari trofei in tutta Italia

La soddisfazione di Danilo Galimi

Il pluricampione Danilo Galimi “ringrazia la propria società d’appartenenza, la Mediterranea Surfcasting Club di Reggio Calabria, la federazione e tutti coloro che hanno contribuito ai traguardi raggiunti. Permettetemi poi di dire un grande grazie alla mia famiglia ed alla mia ragazza”, conclude Galimi”.