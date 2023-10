Reggina, i convocati di Trocini per Acireale-Fenice: un solo attaccante disponibile

StrettoWeb

L’allenatore della Fenice Amaranto Bruno Trocini ha diramato la lista dei 23 convocati che prenderanno parte alla gara con l’Acireale di domani pomeriggio, recupero della 1ª giornata non disputata perché la nuova società era ancora in costruzione. Emerge dall’elenco la presenza immediata dell’ultimo arrivo, il giovanissimo Simonetta, ufficializzato oggi. Nel reparto avanzato, invece, c’è solo Coppola come centravanti. Non c’è (non era in panchina neanche domenica) Altamura e ovviamente neanche Rosseti. Solo un attaccante per Trocini (domenica ha giocato col falso nove), ruolo carente e per cui la piazza chiede da tempo un sussulto.

Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Portieri : Martinez, Velcea.

: Martinez, Velcea. Difensori : Aquino, Cham, Dervishi, Girasole, Kremenovic, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi.

: Aquino, Cham, Dervishi, Girasole, Kremenovic, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi. Centrocampisti : Barillà, Bright, Mungo, Ponzo, Salandria, Simonetta, Zucco.

: Barillà, Bright, Mungo, Ponzo, Salandria, Simonetta, Zucco. Attaccanti: Bianco, Coppola, Marras, Perri, Provazza.