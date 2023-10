BenVivere 2023, cresce il divario tra Nord e Sud: Reggio Calabria tra le province peggiori

StrettoWeb

BenVivere, o forse sopravvivere: la quinta edizione del “Rapporto sul BenVivere delle Province Italiane 2023: Classifiche, indicatori ibridi, benessere soggettivo, partecipazione e invecchiamento attivo” ha rivelato diverse sorprese in controtendenza all’aspettativa generale. Il post-pandemia infatti, avrebbe dovuto condurre ad un innalzamento del benessere economico e sociale dello Stivale, ma le speranze pare abbiano subìto una brusca battuta d’arresto. Analizzando il report, basato su parametri specifici quali la generatività e partecipazione attiva dei cittadini, è visibile che i territori italiani non hanno fatto “quel passo in più” che avrebbe portato ad un miglioramento delle condizioni dei cittadini.

Il rapporto del BenVivere è stato presentato al Festival nazionale dell’Economia civile a Firenze e, nonostante alcuni dettagli inaspettati, sono presenti anche grandi conferme: prima fra tutti, la provincia di Bolzano la quale, anche quest’anno, si posiziona in vetta alla classifica. Purtroppo un’altra grande conferma arriva dal famoso “divario” Nord-Sud che, come sospettato, risulta ancora aperto: le Province del Mezzogiorno restano quindi fanalini di coda, tranne per qualche eccezioni geograficamente localizzata.

Il Sud Sardegna infatti, in termini di benessere qualitativo, risale la classifica conquistando ben 22 posizioni; la maggior parte delle Province di Calabria e Sicilia invece, detengono il triste primato tra le “flop 10”: Crotone perde tre posizioni e si posiziona al fondo della classifica, penultima invece Reggio Calabria ( che conquista addirittura una posizione!); terzultima invece Caltanissetta che scende a -2. La new entry nella classifica dei flop è invece Vibo Valentia con un +5 di tutto rispetto (si fa per ridere). Si salva invece Trapani la quale, conquistando 5 posizioni, esce tra le peggiori.

Se il Ben-Vivere peggiora, la classifica di generatività (che consiste nell’impatto atteso delle azioni della cittadinanza) mostra una sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno. Anche qui il primato lo detiene Bolzano, seguita da Trento e Milano. Unica nota positiva per il Mezzogiorno è la stabilità circa due parametri, il numero di cooperative iscritte all’albo e il numero di startup innovative. Nella maggioranza dei casi infatti, si registra una netta riduzione, ma i criteri restano stabili per Cosenza, Reggio di Calabria, Catania, Agrigento, Trapani e Crotone. L’unica Provincia del Mezzogiorno ad entrare tra le migliori 10 è Ragusa: una magra consolazione.