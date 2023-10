StrettoWeb

Roma, 1 ott (Adnkronos) – “Il brutto spettacolo di Corona, l?ingerenza dei vertici contro Fedez e la caduta libera degli ascolti. TeleMeloni regala ormai solo spazio a personaggi come Corona e lo nega a Fedez perché non gradito mentre nessuna seria riflessione su come salvare il servizio pubblico dalla fuga di spettatori che ormai è inarrestabile”. Lo dice Ouidad Bakkali, deputata del Pd.