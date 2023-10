Questa sera Maria Antonietta Rositani ospite di Dritto e Rovescio per parlare di violenza sulle donne

StrettoWeb

Domenica 15 Ottobre 2023 alle ore 21:20 su Rete 4 nel noto programma Dritto e Rovescio, sarà presente come ospite della trasmissione, Maria Antonietta Rositani che lancerà un urlo contro

la violenza sulle donne.

“E’ un momento particolare che stiamo vivendo in Italia e nel mondo.

La gente muore per colpa di gente non umana sotto il martirio assordante di bombe altri esseri umani riempiono i fondali del mare di corpi figli di mamma e di papa. Altre donne muoiono per colpa dell’Orco di turno che colpisce per gelosia pe mentalità patriarcale e maschilista, la compagna la mamma dei suoi figli. Un padre, una mamma, un fratello, una sorella piange davanti a una foto postaa

mano di lacrime su una fredda lapide di un silenzioso cimitero.

E mentre scrivo adesso la televisione urla “Un’altra donna mamma uccisa dal suo compagno davanti al figlio. Uccide la ex a coltellate e confessa, “volevo solo un chiarimento”. Tragedia in una abitazione nell’Anconetano. Che mondo è e che Società è che non riesce ad estirpare un male che ormai affligge la pelle delle nostre figlie. Mai violenza alla vita”. Sono queste le tristi parole di Papà Carlo.