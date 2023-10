Pubblicati gli esiti della formazione duale, la soddisfazione di Princi

StrettoWeb

“É stato ultimato l’iter selettivo per l’avvio dei percorsi formativi con modalità duale. Sono quasi 2 milioni le risorse, attinte dal Pnrr e dal Ministero del lavoro, che la Regione Calabria ha destinato per attivare percorsi formativi rivolti sia ai giovani soggetti all’obbligo di istruzione, sia ai giovani, dai 17 ai 25 anni, che hanno interrotto il circuito formativo”. È quanto afferma il vice presidente della Regione Calabria con delega all’istruzione, Giusi Princi, in merito agli esiti della selezione dei percorsi formativi con modalità duale, approvati con Ddg 14611 del 13 ottobre 2023.

“Con l’approvazione di questi percorsi – ha aggiunto Princi – la Regione Calabria conferma il proprio impegno a favore del sistema duale, che rappresenta un modello fondamentale per raccordare il mondo della formazione con quello delle imprese. I percorsi duali offrono ai giovani la possibilità di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro, grazie alla combinazione di didattica in aula e formazione in azienda. Questo modello è particolarmente importante per la Calabria, che ha bisogno di formare figure professionali in grado di rispondere alle esigenze delle imprese del territorio”.

L’avviso, le cui procedure di selezione si sono chiuse in meno di 20 giorni, ha previsto la possibilità di sostenere due tipologie di percorsi: percorsi formativi triennali di Iefp (Istruzione e formazione professionale) in modalità duale, per il conseguimento della qualifica professionale di terzo livello Eqf (linea 1); percorsi formativi annuali di quarto anno di Iefp in modalità duale, per il conseguimento del diploma professionale di tecnico di quarto livello Eqf (linea 2);

Per la linea 1 sono state assegnate tutte le risorse previste dall’Avviso per il finanziamento di 5 percorsi formativi triennali di Iefp in modalità duale, per un importo complessivo di euro 1.436.550,00.

Per la linea 2 sono state assegnate le risorse per il finanziamento di 4 percorsi di IV anno risultati finanziabili per un importo complessivo di euro 383.080,00, a fronte dell’ammontare delle risorse previste dall’Avviso per il finanziamento di 5 percorsi di IV anno pari ad euro 478.850,00.

“Un lavoro puntuale – ha sottolineato il vicepresidente, che ha visto impegnato il Dipartimento all’istruzione e alla formazione, presieduto dal dirigente generale Maria Francesca Gatto, a cui rivolgo i miei ringraziamenti, congiuntamente al dirigente di settore Menotti Lucchetta che ne ha coordinato le operazioni. Questi risultati, che contribuiscono anche al raggiungimento degli ambiziosi target nazionali del Piano di ripresa e resilienza confermano l’interesse del sistema formativo e produttivo calabrese per il modello duale. Siamo certi che questi percorsi contribuiranno a migliorare le competenze dei giovani e a favorire l’occupazione in Calabria”, ha concluso Princi.