Protesta ad oltranza: gli operai di Corigliano-Rossano restano sul tetto della scuola

Prosegue ad oltranza la protesta degli operai addetti al Verde Pubblico di Corigliano-Rossano. Due dei manifestanti, sono addirittura saliti sul tetto del plesso scolastico “Roncalli” dell’area urbana di Rossano per mostrare tutto il loro dissenso. La manifestazione ha come obiettivo la riassunzione degli operatori i quali, per oltre dieci anni, hanno lavorato in questo settore e ora sono stati “rimpiazzati” da 20 nuovi dipendenti. I due lavoratori sul tetto non accennano a scendere e i familiari, pur appoggiando la protesta, restano vigili nel cortile dell’istituto perché preoccupati per le loro condizioni.

Presenti inoltre i Vigili del Fuoco del reparto territoriale, la Polizia, il personale del 118, i Carabinieri e anche i vigili urbani, impegnati a mantenere sotto controllo la viabilità lungo Viale Luca De Rosis. Gli operai chiedono a gran voce di essere riassunti per sopravvivere e riuscire a mantenere le loro famiglie. Intanto i sindacati e la ditta appaltatrice hanno già aperto un tavolo di confronto per trovare una soluzione ma, fanno sapere dall’azienda, che “in riferimento all’appalto del verde pubblico non sussiste obbligo di assunzione”.