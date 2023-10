Programmi europei per i giovani al TTG di Rimini: successo per il panel dell’economista calabrese Peppino De Rose

StrettoWeb

Una conferma per il prof. Peppino De Rose, relatore di uno dei panel più importanti del TTG Travel Experience di Rimini, la principale fiera internazionale B2B del turismo in Italia. “L’Europa per i Giovani – Costruire il futuro: percorsi e finanziamenti UE per lo sviluppo delle imprese turistiche e culturali” è stato il titolo del panel programmato per il 13 ottobre 2023 all’Italy Arena di Rimini a cui hanno partecipato una marea di giovani provenienti da tutte le regioni italiane per conoscere la strategia dell’UE per la gioventù che

costituisce il quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche giovanili nel periodo 2019-2027.

Durante lo speech sono state illustrate anche il piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), le modalità di assegnazione dei fondi e la programmazione pluriennale 2021-2017 dell’Unione

europea con approfondimenti specifici per le imprese turistiche e culturali. Il prof. Peppino De Rose, è un economista esperto in politiche di coesione e programmi dell’Unione europea e docente universitario. Coopera a Bruxelles con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti europei in diversi ambiti settoriali e svolge attività di ricerca scientifica serbando sempre un approccio umanistico ai temi dell’economia di mercato e dello sviluppo.

È autore di diverse pubblicazioni internazionali e monografie tra le più apprezzate l’Europa per i Comuni, strumenti per la programmazione e lo sviluppo delle autonomie locali. Il prof. De Rose: “è una grande soddisfazione poter offrire il mio contributo in ambito nazionale sull’ampia gamma di programmi di finanziamento inseriti nel PNRR e nel quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea 2021-2027. La finalità è supportare le strategie di sviluppo digitale, sostenibile e inclusivo del settore turistico e culturale, stimolando i giovani ad avviare nuove imprese creative e culturali ed i meno giovani nell’avviare e percorsi di ammodernamento delle imprese in linea alle esigenze internazionali dei

mercati e al nuovo modo di viaggiare. Ringrazio la direzione del TTG di Rimini per la considerazione”