Progetto “Cinque Colori”: la sana alimentazione arriva a Catanzaro

StrettoWeb

Il Gal “Serre Calabresi” ha aderito al progetto “Cinque Colori” dell’Associazione “Pancrazio”, volto a promuovere un comportamento alimentare corretto tra i bambini, con un tour che approda nelle scuole, articolato in iniziative ed incontri educativi che si protrarranno per l’intero anno scolastico. I cinque colori del benessere fanno riferimento ai vari alimenti della dieta mediterranea. Il Gal “Serre Calabresi” ha scelto, in particolare, il bianco e con esso le proprietà benefiche della frutta in guscio, in primis della nocciola che è un’eccellenza del territorio, in relazione alla quale gli alunni elaboreranno un disegno di un supereroe.

Si tratta di un progetto pilota per il Gal “Serre Calabresi”, ha informato il presidente Marziale Battaglia, che per il momento coinvolgerà l’area geografica dei comuni nei quali opera il Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria. Il progetto “Cinque Colori” si avvale del supporto scientifico della Società Italiana di Pediatria, UniCal e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Sarà presentato mercoledì 4 ottobre a Torre di Ruggiero. Appuntamento presso il Centro Policulturale alle ore 11.

Introdurrà il presidente del Gal “Serre Calabresi”. Interverranno per i saluti istituzionali: Vito Roti, sindaco di Torre di Ruggiero, Danilo Staglianò, sindaco di Cardinale, Domenico Donato, sindaco di Chiaravalle, Giuseppe Rotiroti, presidente del Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria, Elisabetta Giannotti, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Chiaravalle n° 2. I dettagli del progetto saranno illustrati da Maria Teresa Carpino, presidente dell’Associazione “Pancrazio”.