Prodotti tipici “De.Co della Calabria”: la promozione parte dalla Regione

L’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, interverrà, domani, martedì 10 ottobre, alle ore 11.00, nella sala oro della Cittadella regionale Jole Santelli, a Catanzaro, alla conferenza stampa di presentazione della kermesse “De.Co. della Calabria”, in programma per il 20 e 21 ottobre prossimi nel centro storico di Fuscaldo (Cosenza). Parteciperà anche il consigliere regionale, Domenico Giannetta, primo firmatario, insieme all’assessore Gallo, della legge per l’istituzione del registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.

All’incontro con la stampa, il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, e il consigliere comunale delegato alle attività produttive, Carmine Scrivano, illustreranno il percorso che ha portato all’organizzazione di una manifestazione così importante e centrale per lo sviluppo della nostra regione e per la valorizzazione dei prodotti locali. Seguiranno, poi, gli interventi di Filippo Capellupo (Presidente regionale Unpli Calabria) e di Gabriella Luciani (presidente del Flag “La Perla del Tirreno”), partners dell’evento. A moderare la conferenza sarà il giornalista Giovanni Folino.