Una ‘prima’ piena di risate: Pio e Amedeo aprono la quinta edizione del Rende Teatro Festival

La quinta edizione del Rende Teatro Festival, parte della più ampia progettazione del “Tirreno Festival”, promossa tra gli eventi di Calabria Straordinaria, cofinanziata dalla Regione Calabria e sostenuta dai Comuni di Rende e Diamante, alzerà il sipario con il duo più irriverente della comicità italiana, Pio D’Antini e Amedeo Grieco, per tutti semplicemente Pio e Amedeo, che hanno appena ripreso il tour nei maggiori teatri dello stivale con il loro “Felicissimo Show”.

Uno spettacolo speciale – partito dalla loro terra d’origine, la Puglia, passando per la capitale e approdando anche nella città di Rende – per due date, fuori abbonamento, stasera 18 ottobre e domani 19 che già vanno verso il doppio sold out per il Teatro Garden, cornice che dall’anno 2018 ospita la kermesse.

“Non è un caso che ad inaugurare l’edizione 2023/24 siano proprio questi due personaggi – dichiara la direzione artistica di Alfredo De Luca – ho desiderato fortemente che fosse il loro varietà, la loro “libertà ironica” condita di sana irriverenza, a riaccendere i riflettori sulla mia quinta stagione al timone di questa grande manifestazione artistico-culturale. Sono diretti, genuini, sanno fin dove far ridere e anche far riflettere sui maggiori temi di attualità”.

Mentre lo show proposto è già destinato a fare il giro d’Italia, nella città di Arintha si alterneranno anche altri grandi volti della TV, della comicità e della musica italiana: partendo dalla grandissima triplette per adulti e bambini prevista per il mese dicembre, con Enzo De Caro e Carolina Benvenga e poi la straordinaria Fiorella Mannoia insieme a Danilo Rea. Per poi riprendere con il cartellone degli eventi nell’anno nuovo con Giorgio Passotti, Carlo Buccirosso, Katia Follesa, Francesca Chillemi, Rocco Papaleo e tanti altri artisti e mattatori in scena fino al prossimo mese di maggio.