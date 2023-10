Prevenzione senologica: Airc promuove visite gratuite in provincia di Messina

StrettoWeb

La delegazione Airc di Milazzo e Depagroup insieme per portare avanti, anche nella Città del Capo, la campagna di sensibilizzazione per la Prevenzione Senologica. Nell’ambito del progetto nazionale “Nastro Rosa”, con il Patrocinio del Comune di Milazzo, è in programma per sabato 7 ottobre un pomeriggio dedicato alle donne. Davanti al Municipio (in via Francesco Crispi) dalle 17 alle 19, sarà possibile effettuare un esame senologico, offerto gratuitamente dalla Depagroup.

Il gruppo milazzese, che raggruppa tre aziende (Analysis Center,

Medical Center Umberto I e Atmosphere Wellness & SPA Center) metterà a disposizione una delle sue unità mobili. A bordo ci sarà il senologo Umberto Torchia, medico del centro medico polispecialistico Medical Center, che effettuerà tutti i controlli gratuiti. La campagna “Nastro Rosa” ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.

Per poter fruire della visita gratuita è necessaria la prenotazione al Medical Center al numero 090.9287437. Alle pazienti saranno donate le spillette rosa, simbolo della campagna di prevenzione, offerte dalla

Farmacia Castelli. Nella stessa giornata il Municipio di Milazzo sarà illuminato di rosa per simboleggiare l’adesione all’evento di sensibilizzazione. Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione delle donne sulla prevenzione del tumore al seno.