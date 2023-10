Prevenzione e salute a Galatro, Versace: “Area termale una risorsa da valorizzare”

StrettoWeb

Il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, è intervenuto questo pomeriggio a Galatro, al convegno, promosso dalle Terme di Galatro dal titolo: “Prevenzione e salute”. L’appuntamento fa seguito ad un protocollo d’intesa sottoscritto dalla struttura termale con l’Auser territoriale di Gioia Tauro finalizzato a favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società.

Per Versace “realtà quali quelle delle Terme di Galatro, rappresentano, per l’area metropolitana, una grande tradizione nel settore termale. La qualità dei servizi – ha aggiunto – offrono a tutta l’utenza, in particolare agli anziani, quel necessario beneficio affinché si possano affrontare meglio determinate patologie. La Città metropolitana – ha evidenziato – riconosce e sostiene le Terme di Galatro quale punto di vanto nel settore, arricchendo l’offerta legata al benessere che ben si associa ai percorsi turistici e culturali presenti sul territorio”.

All’evento hanno dato l’adesione i responsabili degli ambiti Auser di Polistena, Rosarno e Taurianova oltre ai sindaci e rappresentanti istituzionali del territorio e della Regione Calabria.