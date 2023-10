Premi “Girolamo Tripodi”, tutto pronto per la consegna al Liceo Volta di Reggio Calabria

StrettoWeb

Con la premiazione che avverrà Mercoledì 25 ottobre, presso il Liceo Scientifico “A. Volta”, si conclude la consegna dei Premi di studio “Girolamo Tripodi” per l’anno scolastico 2022/23, promossi dalla Fondazione Girolamo Tripodi e giunti alla IV edizione. In precedenza, le premiazioni hanno interessato l’Istituto d’Istruzione Superiore “Boccioni-Fermi” e l’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Reggio Calabria nonché l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda”, l’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” e l’Istituto Comprensivo “F. Jerace” di Polistena.

Tale iniziativa è stata organizzata, così come le edizioni degli anni passati, in attuazione dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione che, tra le attività della stessa, prevede “l’istituzione di borse di studio e di premi a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi”. La scelta di investire sui giovani calabresi rappresenta una linea strategica della Fondazione che vuole valorizzare l’impegno dei giovani studenti che rappresentano una risorsa straordinaria e sono l’unica speranza di futuro per la nostra terra

I premi sono indirizzati ad incoraggiare l’impegno dei giovani destinati a divenire la classe dirigente di un territorio che il Senatore Girolamo Tripodi ha profondamente amato ed al quale ha dedicato l’intera sua esistenza. Sempre schierato accanto agli ultimi, è stato protagonista di una lunga serie di battaglie al fianco dei “senza voce”, dei braccianti, delle gelsominaie, delle raccoglitrici di olive, ai quali ha conferito dignità e speranza per la costruzione di una società improntata all’emancipazione e alla giustizia sociale.

Con l’organizzazione di questo Bando di Concorso e l’istituzione dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi”, destinati agli studenti calabresi, la Fondazione intende mantenere viva la memoria di una storia collettiva che non va dispersa e che ha rappresentato una delle più importanti stagioni di riscatto delle classi umili e diseredate della Calabria e del Mezzogiorno.

Il calendario delle premiazioni si concluderà MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE ed interesserà il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, dove avverrà la premiazione del più meritevole e bisognoso diplomato dell’anno scolastico 2022/2023. La premiazione, concordata in collaborazione con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosa Monterosso, a cui la Fondazione rivolge un sentito ringraziamento, si svolgerà secondo il seguente programma:

Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria (Aula Socrates), Via Modena – San Sperato snc, con cerimonia di premiazione Mercoledì 25 ottobre a cominciare dalle ore 10,00.

Nel corso della cerimonia il prof. Antonino Romeo (storico) svolgerà un intervento sulla figura del sen. Girolamo Tripodi. Tenere viva la memoria costituisce una necessità fondamentale per costruire il presente e progettare il futuro. Con questo spirito è stata pensata e promossa questa iniziativa che, incarnando pienamente la tensione ideale e la concezione politica di Girolamo Tripodi, punta a dare un piccolo sostegno ai giovani studenti degli istituti scolastici reggini che rappresentano la nostra speranza per un futuro migliore.