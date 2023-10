Premi, alla Scala torna l”Ambrogino delle Imprese’

StrettoWeb

Milano, 15 ott. (Adnkronos) – Sono stati assegnati questa mattina alla Scala i riconoscimenti del Premio ?Impresa e Lavoro? promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Ribattezzato l??Ambrogino delle Imprese?, il premio riserva un riconoscimento speciale denominato ?Impresa e Valore? alle imprese che durante gli ultimi anni si sono distinte per azioni di responsabilità sociale e impegno per sviluppare iniziative di coesione con il territorio e le comunità a cui appartengono.

In tutto sono 124 le imprese premiate (46 di Milano, 52 di Monza Brianza, 26 di Lodi) e 172 i lavoratori premiati (101 di Milano, 50 di Monza Brianza, 21 di Lodi). Per le imprese il requisito è quello di avere svolto ininterrottamente la propria attività sul territorio dei Comuni della Città Metropolitana di Milano e delle province di Monza Brianza e di Lodi da almeno 25 anni. Per i lavoratori il premio viene attribuito a chi ha raggiunto almeno 20 anni di attività lavorativa continuativa.

Tra le imprese, si segnala per longevità Susanna Fossati, negozio di calzature di Cornaredo (MI) attivo in modo continuativo da 107 anni. Tra i lavoratori premiati, ha raggiunto 41 anni di attività lavorativa Cesare Cagnani presso l?impresa Mammone srl di Lodi.

A ciascuno dei vincitori è stata consegnata sul palco della Scala un?opera originale, realizzata dall?artista e designer Agustina Bottoni; ogni pezzo si ispira ai legami sociali e?all?idea?di crescita inclusiva e sostenibile. L?opera, composta da tre archi posti in relazione tra loro, intende?comunicare?i concetti di beneficio comune, fiducia, lealtà e condivisione.

Tra premiati con il riconoscimento speciale dedicato a ?Impresa e Valore? c’è Coop Lombardia: attiva nel campo della grande distribuzione, è presente in Lombardia con 90 negozi. Nel 2020 Coop ha inaugurato a Monza il primo negozio Autism friendly d?Europa che è un esempio d?inclusione sociale. Il supermercato è un modello che risponde ai bisogni delle persone con disturbi dello spettro autistico nelle esigenze quotidiane del fare la spesa. Il progetto, patrocinato dalla Commissione Europea, è realizzato in collaborazione con PizzAut. Sono stati introdotti pittogrammi realizzati secondo criteri sottoposti a neuropsicomotricisti e fatti visionare nella loro funzionalità a persone autistiche, allo scopo di offrire la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello verbale. La riduzione dell?impatto sensoriale ha portato all?eliminazione degli effetti sonori delle casse, all?abbassamento dell?intensità delle luci e al depotenziamento del volume della musica diffusa, in modo da ridurre l?impatto sensoriale nelle persone con autismo. A seguito del successo di questo negozio, Coop sta sviluppando questo format in altri punti vendita. Va infine ricordata la riqualificazione territoriale: il negozio è stato costruito in un?area dismessa da 20 anni con l?assunzione di 60 nuovi lavoratori.