Ponte Calopinace, ennesimo stop: è uno scherzo? E c’è chi usa l’ironia: “mio figlio avrebbe fatto prima”

Ci sarebbe da piangere. Ma ridere, utilizzando l’ironia, è l’unico modo per non deprimersi. C’è l’ennesimo capitolo, negativo, relativo al Ponte dell’agonia, quello sul Capolinace. Che poi: Ponte è un parolone. Un breve ponticello che dovrà (anzi dovrebbe, andiamoci cauti) unire l’area Tempietto al Parco Lineare Sud, proseguendo la “camminata” fronte mare di Reggio Calabria dal centro alla zona sud. E’ arrivato un altro stop, proprio poche settimane dopo l’annuncio che probabilmente sarebbe stata la volta buona. Ma quando mai Un’estate agonizzante, come il Ponte, fatta di annunci e poi di stop. E intanto Castorina (sigh!) si arrabbia.

Non resta che prenderla con ironia, dicevamo. “Con paletta e secchiello mio figlio avrebbe fatto prima”, è il testo di uno striscione appeso proprio nella rete del cantiere del Ponte da parte di Giuseppe Joe Puntillo, segretario regionale del movimento Pro Italia. “Politica al servizio del cittadino o di se stessa?”, si chiede. “Noi del Coordinamento + Reggio Città Metropolitana avevamo già evidenziato, con un ironico manifesto, l’inefficacia di questa amministrazione di sospesi e ff. Nonostante tutto, la Falcomatà srl, imperterrita, continua ad aprire cantieri – Piazza De Nava su tutte – pianificare progettazioni , stravolgere ideologicamente la città, senza portare a termine nulla che sia idoneo, di sviluppo e vantaggioso per Reggio Città Metropolitana”.

“I dati nazionali rimarcano inesorabilmente la nullità di questi amministratori, disconoscendo che ‘la chiamata più alta per la politica è quella di servire il bene comune e dare priorità al benessere di tutti, prima del tornaconto personale'”, aggiunge Puntillo. L’ironia dilaga anche sui social. “Il ponte sul Calopinace sarà realizzato a campata unica con materiali ferrosi appositamente trasportati da ditte specializzate”, scrive un utente. “Stanziati i soldi per il ponte sullo stretto, per compensare si fermano ancora i lavori per il ponte sul Calopinace”, scrive un altro. A questo punto il dubbio c’è: di questo passo termineranno prima il Ponte sullo Stretto…