Polistena, iniziativa con il Segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano

Ieri sera nella sede di Polistena Futura è stato ospite il Segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio. Il suo libro “Di nuovo Avanti” è stato al centro della discussione nella prima parte dell’evento. Con il Segretario del PSI ha dialogato Francesco Pisano, capogruppo consiliare di Polistena Futura, che si è concentrato sui temi trattati nel libro, dalla giustizia ai diritti sociali, dal lavoro ai giovani e al Sud. Nella seconda parte dell’evento, cogliendo l’occasione della presenza del Segretario Nazionale dello storico Partito Socialista, si è data la possibilità agli intervenuti di fare domande. La discussione si è allargata a temi attuali non trattati nel libro come la situazione in Medio Oriente e la manovra economica. Una bella serata all’insegna della Politica.