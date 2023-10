Pnrr, Inps raggiunge in anticipo obiettivi su digitalizzazione

StrettoWeb

Roma, 13 ott. -(Adnkronos) – In anticipo rispetto alle scadenze assegnate, l?Inps raggiunge gli obiettivi del Pnrr, relativi al sub-investimento 1.6.3-a (Digitalizzazione dell?Inps), di cui è Soggetto attuatore. È quanto emerge nel corso della seduta odierna del Comitato di Attuazione del Progetto, composto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Inps, si legge in una nota.

Entro il 2023, a fronte di un finanziamento di 180 milioni di euro, l?Istituto era tenuto ad introdurre 70 servizi nuovi o rinnovati sui touchpoint istituzionali e a formare 8.500 dipendenti su competenze digitali. Già nel corrente mese di ottobre, sono stati realizzati 87 nuovi servizi ed è stato certificato l?accrescimento professionale sulle nuove tecnologie di oltre 11.000 dipendenti.

Il percorso di progressiva digitalizzazione continuerà nel 2024, rinnovando l?impegno costante dell?Istituto e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad elevare la qualità dei servizi, rendendoli più semplici, personalizzati, proattivi ed efficienti.