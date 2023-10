Piloti per Passione, doppio impegno per la scuderia di Sambatello tra Orvieto e Torregrotta

StrettoWeb

Doppio impegno per i piloti della scuderia di Sambatello che in questo week end sono stati impegnati su due fronti, la finale di TIVM di Orvieto ed il Campionato Italiano Salom di Torregrotta ME. Ad Orvieto superlativa prova di Roberto Megale in RS Plus, 1° di classe 1600 e 2° di gruppo, mentre Giuseppe Aragona E1 Italia +3000 dopo un ottimo tempo in 1^ manche, sicuramente migliorato in 2^ è costretto al ritiro, per un problema tecnico di poco conto, già individuato, e sicuramente risolto in tempi brevissimi in vista della salita del Costo.

Torregrotta incorona matematicamente Giuseppe Messina campione italiano slalom gruppo E1 Italia, mentre Agostino Fallara, 1^ di Classe S e 2^ di gruppo non ha potuto esprimere tutto il potenziale per problemi al cambio. 4° di Classe ed 8° assoluto invece per Giovanni Greco E2 SC 1600 con problemi tecnici che gli hanno impedito la partenza della terza manche. Brillante 3° posto della scuderia Piloti per Passione su 19 presenti, grazie alle notevoli prestazioni dei tre piloti schierati. Soddisfazione immensa a Sambatello per l’arrivo di un altro titolo italiano grazie a Giuseppe Messina che con una gara di anticipo si laurea campione italiano slalom 2023 gruppo E1 Italia.