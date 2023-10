A piazza Cairoli lo spettacolo è servito: cibo di strada e cultura gastronomica vanno in scena al Messina Street Food Fest

StrettoWeb

Una grande festa del cibo di strada e del divertimento in piazza che si fondono con la cultura gastronomica e la riscoperta delle tradizioni legate al territorio e in particolare al nostro mare. La seconda giornata di Messina Street Food Fest si è rivelata un vero successo anche durante l’apertura a pranzo, sia nel food village con le 53 casette del gusto, che nella tendostruttura che ospita gli show cooking del Messina Street Fish.

Molto apprezzate ieri le esibizioni ai fornelli dei pizza chef Matteo La Spada e Friedrich Shmuck, con i professori Nino Iannazzo e Giuseppe Porco dell’IIS Antonello e il maestro gelatiere Giuseppe Arena. Per la prima volta il mondo della pizza, celebrato anche da importanti guide e riviste di settore, ha fatto il suo ingresso nel Messina Street Fish, progetto sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea. La Spada e Shmuck hanno dimostrato attraverso le loro preparazioni come il pescato locale possa essere esaltato al meglio anche sulla pizza, il piatto italiano più amato e conosciuto al mondo. A completare il menù ci hanno pensato il prof. Iannazzo con il suo dolce alla nocciola accompagnato dal cocktail “Dama bianca”, realizzato dal prof. Porco, e il maestro gelatiere Giuseppe Arena con un sorbetto alla malvasia delle Lipari, capperi canditi e crumble di amaretto.

Interessanti e qualificati i contributi degli esperti del settore invitati alla serata per approfondire il tema: “I piatti d’altri tempi – sapori speciali mai dimenticati. Il diVINO pesce azzurro”, tra cui la presidente dell’ITS Albatros Antonella Sidoti e Paolo Baronello, presidente della sezione siciliana dell’Associazione italiana celiachia. Quest’ultimo ha posto l’accento sull’importanza di eventi come il Messina Street Food Fest, che consentono ai celiaci di poter mangiare in sicurezza anche fuori casa. Nel food village è infatti presente una “casetta gluten free”, con ben tre specialità senza glutine.

Il ricavato degli show cooking del MSFF viene devoluto ogni giorno al Cirs Casa Famiglia ed Alla Mensa di S. Antonio.

Anche oggi il Messina Street Food Fest sarà aperto dalle 11.00 alle 15.00 e tornerà dalle 18.00 alle 01.00. Il programma prevede oltre allo street food dei 53 operatori gastronomici, due show cooking solidali e appuntamenti musicali.

Programma di oggi show cooking

Ore 19.00 Giuseppe Raciti- Ristorante Zash * 1 stella Michelin Riposto (CT)

Ore 21.00 Domenico Perna- Ristorante Pepe Rosa Capo d’Orlando (ME)

Programma di oggi spettacoli

Ore 13.00 dj set Santino Villari

Ore 19.30 dj set Leo Lippolis

Ore 21.00 “Gli Approssimativi”

Ore 23.00 “Emanuele Fazio & i Fuori orario”