Piano di riordino della rete ospedaliera, Cgil Cosenza: “dati allarmanti e incoerenti”

“Il dibattito e gli eventi che hanno fatto seguito alla nostra iniziativa sul Piano di riordino della rete ospedaliera e territoriale dello scorso 29 settembre, appaiono oltremodo paradossali e fuorvianti rispetto al merito dei temi trattati. Nei giorni scorsi abbiamo espresso con convinzione la nostra solidarietà all’ex vice Sindaco Maria Pia Funaro, perché riteniamo abbia subito un atto di epurazione, contrastante con la libertà di espressione, che è base di ogni dialettica democratica. In nome dello stesso principio rivendichiamo la nostra autonomia di azione, di analisi e di pensiero”.

“Riteniamo che l’avvio di una discussione di merito sul tema della sanità e

l’articolazione di una nostra proposta, frutto di un’analisi tecnica e contestuale del

piano di riorganizzazione della rete ospedaliera diffuso dalla Regione Calabria, non

possa in alcun modo considerarsi “inopportuna”. Semmai è’ un’assunzione di

responsabilità che sentiamo doverosa ed è’ espressione di quella dialettica sociale e

democratica sopra richiamata, in cui ciascuno, per gli spazi che gli competono, deve

potersi sentire protagonista. Per questo operiamo per essere elemento permanente di

stimolo e di sfida, capace anche di prospettare una diversa agenda delle priorità”.

“Appare evidente, invece, che dell’analisi e dei contenuti dell’intero dibattito si sia

voluto dare esclusiva attenzione alla sola questione dell’allocazione del futuro nuovo

ospedale di Cosenza, ignorando, di fatto, i dati allarmanti e incoerenti che abbiamo

denunciato riguardo: il numero dei posti letto che appaiono e scompaiono per l’hub

bruzio, i progetti che disconoscono la centralità di presidi come “Mariano Santo” e

INRCA, l’insufficienza delle risorse economiche rispetto ai progetti che si dice voler

realizzare (compreso il futuro ospedale di Cosenza, tanto conteso, ma non finanziato)”.

“E ancora le marcate differenze tra i due Ospedali di Zone disagiate di Acri e San Giovanni in Fiore, il pericolo della scomparsa degli unici quattro posti di terapia intensiva pediatrica, l’assenza di qualsivoglia unità complessa di cure primarie, la risibilità dei numeri dedicati agli hospice pubblici, la totale assenza di attenzione, e quindi di previsione, di strutture per la cura dei disturbi mentali e quelli derivanti dalle varie forme di dipendenza”.

“Noi riteniamo che siano queste le questioni sulle quali la cittadinanza voglia risposte. Abbiamo tutti il dovere di costruire una discussione di merito e fornire risposte concrete su un tema che ogni cittadino sente vivo sulla propria pelle : la profonda agonia della sanità pubblica calabrese e la conseguente negazione del diritto alla salute. Né la posizione della CGIL potrà considerarsi “interferenza”, fino a quando saranno in gioco i diritti dei cittadini e dei lavoratori, di quelli della sanità in special modo, costretti a sopportare il peso maggiore della mancanza di una programmazione coerente con i bisogni delle persone”.

“Né ci spieghiamo il tanto livore che traspare nel comunicato che l’amministrazione

comunale ha inteso diffondere poche ore dopo la conclusione della nostra iniziativa,

atteso che alla stessa erano presenti, ed hanno preso la parola, numerosi esponenti

della maggioranza, che, peraltro, nel lodare la bontà della discussione hanno invitato la CGIL cosentina a farsi latrice del progetto di discussione a tutte le latitudini calabresi”.

“Nessuna minaccia politica, quindi, nessuna interferenza gratuita, nessuna

affermazione inopportuna e nessuna subalternità della Cgil a nessuno, ma solo

determinazione di denunciare e affrontare nel merito un tema drammatico ed urgente, volontà di confronto e disponibilità al dialogo, che esortiamo a praticare e che noi praticheremo con chiunque, ma solo ed esclusivamente nell’interesse di lavoratori e cittadini”. Questo è quanto dichiarato nella nota diramata dalla Segreteria Generale Cgil Cosenza.