Pellaro riabbraccia l’arte con le sue “Barchette a Colori”

Nella mattinata di martedì 10, l’informatico reggino Robeto “il Bak”

Cananzi ha fatto visita al pittoresco quartiere costiero di Pellaro. Impegnato nelle ripresendi di alcuni video, il Bak si è fermato presso

la sua opera “Barchette a Colori”, per un intervento di manutenzione ai

poster e rispondere alle domande di curiosi e passanti. L’opera “Barchette a Colori” è una creazione composta da quattro poster

realizzati in collaborazione con il noto street artist Poki. Quest’opera

d’arte unica raffigura quattro barchette di carta colorate, abilmente

posizionate su altrettante finestrelle che decorano la facciata della

sede della Lega Navale di Pellaro.

Per l’artista queste barchette rappresentano il viaggio intrapreso

attraverso i sogni e la bellezza straordinaria della diversità all’interno della comunità umana. L’uso sapiente dei colori e delle ombre crea un affascinante effetto ottico che cattura l’occhio e guida l’attenzione verso l’armonia dei quattro elementi in perfetta unione. Posta di fronte al meraviglioso scenario naturale dello Stretto di Messina, l’opera accompagna ogni giorno i passanti, in particolare i giovani e gli sportivi, lungo quel tratto di strada.

Durante la sua visita, Cananzi ha realizzato un breve video condiviso

attraverso i suoi canali social, in cui ha espresso la sua gratitudine

per l’affetto dimostrato dai pellaresi nei confronti delle “Barchette a

Colori”. Scherzando, ha invitato i giovani a considerare quest’opera

come un luogo ideale per scambiarsi gesti d’amore, a completamento del messaggio artistico dei poster.

Bak ha dimostrato grande disponibilità ed interesse nel dialogare con i

curiosi e i passanti che si sono fermati per ammirare l’opera, rafforzando il legame tra l’artista e la comunità di Pellaro. La sua

dedizione all’opera “Barchette a Colori” ha sottolineato l’importanza

dell’arte come veicolo di espressione e di unione all’interno della comunità.