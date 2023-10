Pellaro e l’infinito interrogativo sull’Arco di Nesci: “abbatterlo o ripristinarlo, il Comune ci pensa da 8 anni”

StrettoWeb

Ogni tanto ritornano. Sono quelle strutture della città su cui si dibatte da anni e su cui il Comune non ha ancora trovato una soluzione. Una di queste, ad esempio, è l’Arco di Nesci a Pellaro, zona sud di Reggio Calabria. E’ lì, fermo, al centro di un piccolo tratto di strada che collega il centro di Pellaro al quartiere Lume-San Filippo. Verrà abbattuto o sistemato? E’ il dubbio che aleggia nella mente di un lettore, il signor D’Aleo, il quale ha inviato un suo pensiero in merito alla redazione di StrettoWeb, a qualche settimana di distanza da quello sul campo sportivo di Pellaro.

“Leggo che alcuni cittadini si lamentano – spiega – per la parziale chiusura di via del gelsomino a Reggio Calabria. Noi a Pellaro viviamo, da oltre otto anni, la tragicomica del detto arco di Nesci. Una via che bypassa la superstrada collegando la zona San Filippo-Lume a Pellaro. Chiusa perché i signori del comune non hanno ancora stabilito, nel loro pensatoio, dopo assicurazioni di interventi immediati, riassicurazioni, proclami se ripristinare l’arco o abbatterlo, rendendo fruibile una strada importante”, si legge.

“Capisco – continua – che il problema è complicato e la soluzione difficile, ma se si aiutasse la materia cerebrale, con adeguati integratori, a mettersi in moto, forse nell’arco di un decennio si arriverebbe al quid. Forse. E sul ‘forse’ ci metto anche i lavori per la ristrutturazione del campo sportivo di Pellaro. Sul ‘forse’ mini-lavori nella via marina. Sul ‘forse’ la riparazione della enorme buca nel sottopasso. Beh ‘forse’ prima o poi decideranno di trovarsi un altro luogo come ‘pensatoio’. Forse”, conclude.