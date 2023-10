StrettoWeb

Roma, 29 ott (Adnkronos) – “De Luca è stato eletto per la prima volta nel ’93, io avevo 8 anni. Per il suo libro sarebbe meglio il titolo ‘Grazie al Pd’, perchè il Pd non è nè la sua segreteria, nè il suo gruppo dirigente ma una grande comunità di persone e credo vada rispettato”. Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa.