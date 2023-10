Pd: De Luca, ‘terzo mandato non c’entra, hanno paura di uomo libero’**

StrettoWeb

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Io sono l’esponente del Pd più votato in Italia: ho vinto in Campania con il 70% e mi ritrovo esponenti del Pd, che sono assolute nullità nel rapporto con i territori, che parlano senza rispetto alcuno”. Così il presidente della regione Campania, Vicenzo De Luca, alla festa del Foglio.

“Abbiamo in Italia un presidente di regione, Luca Zaia, che sta facendo il terzo mandato nella pace del signore. Nessuno dice niente sul terzo mandato, nè il Pd veneto nè quello nazionale, tutti zitti. Poi arriviamo in Campania e non va bene. La verità è che il terzo mandato non c’entra niente. Hanno paura di un uomo libero che non ha nè padroni nè padrini”.