Paura sui traghetti per Messina e sulle strade del Sud: scontri tra tifoserie, agguati e sprangate | VIDEO

E’ stato un weekend movimentato e affatto felice quello appena trascorso e conclusosi ieri. Il riferimento è agli scontri tra tifoserie avvenuto tra sabato e domenica, per via delle concomitanti sfide incrociate di calcio tra squadre del Sud: Lecce-Napoli, Casertana-Catania, Acr Messina-Avellino e Fenice Amaranto-Siracusa, tutte grandi piazze e con calde tifoserie al seguito. Questo, come scrive su Facebook il Deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha portato a un “weekend di follia”.

“Dopo la partita Casertana-Catania vinta dagli etnei, alcuni tifosi hanno bloccato la Strada Statale 700, detta la Variante di Caserta, con i pullman di traverso ed hanno colpito le auto a sprangate. Un vero e proprio agguato. Anche tra tifosi avellinesi e siracusani ci sono stati attimi di follia. I supporter campani e siciliani si sono incrociati sul traghetto per Messina (l’Avellino era impegnato proprio contro il Messina) che è rimasto devastato dopo gli scontri”, scrive Borrelli.

“Inoltre nel corso del match tra Lecce e Napoli ci sono stati alcuni scontri tra le due tifoserie. Uno dei supporters salentini ha deciso di raccontare a tutti attraverso il proprio profilo Facebook quanto accaduto: ‘Siamo in Curva Sud. Vicino settore ospiti. All’improvviso il pomeriggio di festa di mio figlio è diventato di terrore. Vedere volare diversi fumogeni (e non solo), uno arrivato anche nelle nostre vicinanze. Le urla giustamente contrariate dei nostri tifosi e noi che in fretta cercavamo di allontanarci da questa zona calda. Mio figlio in lacrime'”.

