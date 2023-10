Paura per il presidente Succurro: accerchiata e intimorita da ex percettori del reddito

StrettoWeb

Un tentativo di aggressione, sia alla sua persona che al suo veicolo parcheggiato di fronte al Municipio della sua città: ma Rosaria Succurro, Sindaco di San Giovanni in Fiore e Presidente della Provincia di Cosenza, non si è lasciata intimorire ed è subito passata alle vie legali E’ lei stessa, infatti, a informare la cittadinanza di quanto accaduto ieri sera tramite un post sulla sua pagina istituzionale. L’aggressione, secondo quanto riportato, sarebbe avvenuta da parte di ex percettori del reddito.

“Ho provveduto a querelare dei facinorosi che ieri sera avevano colpito a pugni la mia macchina, dopo avermi accerchiato sotto il municipio nel tentativo di intimorirmi. Peraltro, per tutto il pomeriggio costoro avevano insultato me e l’intera giunta e, con il loro comportamento, avevano complicato il lavoro dei dipendenti comunali nel rientro pomeridiano. Gli autori del fatto, che ho individuato, si erano qualificati come già percettori del Reddito di cittadinanza. Per fortuna, l’intervento tempestivo di due carabinieri ha evitato il peggio”.

“Nei giorni scorsi avevo ricevuto una delegazione di ex beneficiari del Reddito di cittadinanza, cui avevo chiesto di darmi i loro curricula da portare al Centro per l’impiego di Cosenza, vista la notevole richiesta di lavoro che c’è. Non ci arrendiamo mai alla prepotenza e finché sarò sindaco la violenza non entrerà mai in municipio. Come sempre, tutelo i diritti di tutti i cittadini che osservano le regole e rappresentano i loro bisogni nel rispetto delle istituzioni pubbliche”.