Paura a Palermo: operaio cade da un ponteggio, gravemente ferito

Un operaio a Palermo è caduto da un ponteggio in via Leopardi. Nel palazzo si stavano eseguendo dei lavori sulla facciata. L’uomo, che sarebbe caduto dal terzo piano, avrebbe riportato diverse fratture. Sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del118 per trasportarlo in ospedale. Sul posto per le indagini, oltre a investigatori, sono presenti tecnici dell’Asp di Palermo.