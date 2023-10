Paura a Cosenza: furgone in fiamme sull’autostrada A2

StrettoWeb

Una mattinata di “fuoco” a Cosenza, nel vero senso della parola: un furgoncino SDA infatti, alle ore 9:30 circa, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme a seguito di uno scontro contro un albero, destando grande preoccupazione tra i passanti. Il veicolo infatti, ha preso fuoco all’uscita dello svincolo Sud della città cosentina, bloccando inevitabilmente il traffico.

Sul posto sono intervenuto immediatamente i Vigili del Fuoco i quali, con solerzia, hanno domato l’incendio che poteva causare danni ben peggiori, visto il punto in cui era collocato. Fortunatamente non si registrano danni a persone. Presenti sul luogo anche le forze dell’ordine per ripristinare la corretta viabilità e per gli accertamenti del caso: è necessario ora capire la dinamica che ha portato al rogo.