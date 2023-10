Paura in Calabria: a fuoco la baracca dove viveva un anziano

StrettoWeb

Tanta paura ieri sera a Corigliano-Rossano dove una baracca è andata a fuoco in località Torricella, nella zona urbana del coriglianese. Il capanno, adibito ad un’unità abitativa di un anziano che vive in condizioni disagiate, è andata distrutta nel giro di pochi minuti. Fortunatamente l’uomo si trovava al di fuori della struttura quando è accaduto l’irrimediabile. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che hanno messo subito in sicurezza una bombola GPL evitando un vero e proprio disastro.

Presenti sul posto anche i Carabinieri del reparto territoriale che stanno indagando sulle cause: probabilmente il rogo si è generato per autocombustione di qualche elemento elettrico presente all’interno della baracca, ma non esclude nessuna pista.