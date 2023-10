Passaggio di consegne all’Arpacal: “buon lavoro al nuovo presidente Iannone”

StrettoWeb

In un clima di entusiasmo, emozione e amicizia è avvenuto il passaggio delle consegne dell’ARPACAL tra il Commissario cedente Prof. Gen. (ris) Emilio Errigo e il Prof. Michelangelo Iannone, quest’ultimo recentemente nominato dal Presidente della Regione Calabria On. Roberto Occhiuto alla guida dell’Agenzia Regionale per la Protezione

dell’Ambiente della Calabria sino ad Aprile 2024.

Hanno preso parte all’incontro: il Presidente del Consiglio regionale On. Filippo Mancuso, l’On. Pietro Raso, Presidente della IV Commissione regionale “Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente”, l’Ing. Salvatore Siviglia, Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e tutela dell’Ambiente” della Regione Calabria, i Direttori dei Dipartimenti provinciali e dei Centri regionali di ARPACAL e numerosi giornalisti.

Il Generale Errigo, nel formulare i saluti ed i ringraziamenti ai presenti, ha sottolineato le parti salienti delle attività svolte, ringraziando il Presidente delle Regione Calabria e in particolare l’Ing. Siviglia per la loro costante vicinanza e attenzione, con identici sentimenti ha rivolto un ringraziamento al Presidente del Consiglio regionale on. Mancuso, all’on. Raso, all’on. Antonio Montuoro Consigliere regionale e Presidente della II Commissione Consiliare “Bilancio, Programmazione economica e Attività Produttive, Affari dell’Unione Europea e relazioni con l’Estero” ed ai Consiglieri regionali tutti.

Grazie al loro costante lavoro e al proficuo impegno è stato possibile affrontare e superare numerose complessità, riscontrate nel corso dei nove mesi di attività svolte alla guida di ARPACAL. Nel corso del nuovo incarico di Commissario Straordinario delegato a coordinare,

accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito contaminato di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone – Cassano – Cerchiara, al quale il Prof. Gen. (ris) Errigo è stato nominato dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri.

Lo stesso Errigo ha affermato che ARPA Calabria, vista la professionalità, la competenza e l’esperienza in ambito ambientale e sanitario e la notevole crescita raggiunta in questi ultimi mesi, avrà un ruolo importantissimo, ragione per la quale, tale collaborazione è stata formalizzata nel Decreto di nomina emesso dal Governo.

Il neo Commissario Prof. Michelangelo Iannone, già Direttore Scientifico di ARPA Calabria, in un brevissimo intervento, ha ringraziato tutti i presenti, rivolgendo al Prof. Errigo il suo più vivo compiacimento per il lavoro svolto nel corso del mandato e per i risultati raggiunti.

A seguire, il Dirigente Salvatore Siviglia ha tenuto a ringraziare pubblicamente l’ottimo lavoro svolto dal Gen. Errigo, soffermandosi sulla sinergica azione svolta tra il Dipartimento Ambiente e l’ARPACAL e manifestando la volontà di proseguire la modalità operativa già messa in atto con il Commissario Errigo anche con il Prof. Iannone.

Infine, il Presidente del Consiglio Regionale On. Filippo Mancuso, salutando e ringraziando il Gen. Errigo per il brillante lavoro svolto, ha augurato buon lavoro per il nuovo e impegnativo incarico che lo attende, auspicando per il futuro la necessità di mantenere una continuità amministrativa e, in tal senso, ha voluto augurare al neo nominato Commissario ARPACAL Prof. Michelangelo Iannone di poter lavorare a lungo auspicando per il futuro la nomina a Direttore Generale di ARPACAL.