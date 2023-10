Una parola di troppo: rissa tra due ventenni finisce in accoltellamento

StrettoWeb

Proseguono incessanti gli episodi di violenza che vedono come protagonisti i giovani del territorio: sempre più ragazzi, appartenenti alle cosiddette bande, fanno dei luoghi di ritrovo dei veri e propri scenari di scazzottate e litigi, talvolta anche con gravi conseguenze. E’ quanto accaduto ieri sera a Rende, nella nota piazza del Museo del Presente: è bastata una parola di troppo e un’occhiataccia per far scattare la rissa tra due ventenni di due comitive diverse.

Un vero e proprio duello tra i due, finito in una pozza di sangue: entrambi infatti, hanno estratto i coltelli ferendosi a vicenda. I presenti però, secondo le prime ricostruzioni, pare non abbiano fermato il litigio ma hanno cominciato a sostenere ognuno il proprio amico con cori da tifoseria. La situazione è poi degenerata tanto che i due ventenni sono finiti in Ospedale per le ferite riportate. Sul caso indaga l’Arma dei Carabinieri.