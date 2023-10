Parco Aspromonte, ecco il Forum della Carta del Turismo: come aderire | INFO

StrettoWeb

“Nell’ambito del rinnovo della fase uno del turismo sostenibile, questo Ente, secondo le linee guida tecniche della CETS, costituisce un forum quale luogo attraverso cui garantire un approccio partecipativo, in cui il coinvolgimento diretto delle parti interessate sia effettivo, creando, così, le condizioni per un confronto proficuo e un processo decisionale ampio ed efficiente, anche per deflazionare conflitti e contrasti”. Così in una nota l’ente Parco Aspromonte annuncia la costituzione del Forum permanente della Carta del Turismo sostenibile.

“Lo scopo del Forum – si legge – consiste nello sviluppo e mantenimento di collegamenti con istituzioni ed organi regionali e nazionali al fine di implementare un percorso realmente partecipativo che conduca alla gestione dell’intero processo di ottenimento della certificazione in modo trasparente, in un’ottica collaborativa. Il forum approva formalmente tutti gli atti principali del processo, quali il piano strategico, gli obiettivi, i temi principali e le attività da realizzare, nonché il Piano di azione; pertanto esso ha un ruolo consultivo, ma anche proattivo rispetto agli atti testé citati”.

“Il forum ha una durata di anni 5 a partire dal giorno della sua costituzione. Le riunioni si svolgeranno online e in presenza. Durante il quinquennio esso è aperto alle adesioni postume, classificandosi quale percorso sempre aperto di adesione reale. Allo scadere del quinquennio l’Ente parco procederà al suo rinnovo nelle modalità stabilite dalle linee tecniche di Europarc-Federation e dall’Ente gestore stesso”.

“I soggetti interessati sono invitati entro il 28/10/2023 ad aderire inviando una esplicita richiesta di adesione al seguente indirizzo pec dell’Ente: epna@pec.parconazionaleaspromonte.it ed utilizzando il modulo allegato fornito dall’Ente. I soggetti aderenti indicano nella richiesta i dati identificativi dell’organizzazione, il codice fiscale, il rappresentante legale o di colui che, secondo il proprio ordinamento interno, rappresenterà il soggetto aderente nel Forum. I dati sono contenuti in una dichiarazione sostituiva di certificazioni o di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui la DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. L’adesione va necessariamente accompagnata dai documenti identificativi del rappresentanti legali e del rappresentante nel forum, se diverso. La partecipazione è gratuita e non sono previsti rimborsi spese”. Link del modulo: https://db.parks.it/news/allegati/PNASPnov76349-all1.pdf.