Il papà diventa Sacerdote e il figlio entra in Seminario: la storia arriva dalla Sicilia

C’è una storia, proveniente dalla Sicilia, che ha fatto ben presto il giro del web. E’ quella della famiglia Caruso, di Adrano (Catania), dove papà Alfredo è diventato Sacerdote e uno dei quattro figli, Daniele, ha deciso di entrare in Seminario. Alfredo, 68 anni, è stato ordinato Prete qualche giorno fa, dopo 20 anni da Diacono permanente. In seguito alla morte della moglie, che lo ha sempre sostenuto, ha esaudito un suo desiderio. “Quando io non ci sarò più, tu diventerai sacerdote”, le aveva detto, come riporta l’Avvenire. Così è stato.

Ma non è tutto. Come anticipato sopra, anche uno dei quattro figli, Daniele, ha deciso di entrare in Seminario, ripercorrendo le orme di papà. 35 anni, grafico pubblicitario, anche per Daniele la scelta è collegata alla perdita della madre.