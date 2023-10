Paola Stilo è il nuovo Presidente Fidapa di Lamezia Terme

StrettoWeb

“Proprio perché donne e proprio perché spesso capiamo quanto sia complicato e difficile, non solo vivere in un mondo che risentiva di una impostazione al ‘maschile’, ma anche essere contemporaneamente donna, madre, moglie, figlia e

professionista senza abdicare a nessun ruolo, ritengo che il nostro non possa essere

solo un contributo prettamente culturale, di riflessione, ma sia indispensabile entrare

nel cuore della società, scardinandone le problematiche, offrendo un apporto concreto

e reale delle realtà in cui operiamo”. Così il nuovo presidente della Fidapa di

Lamezia Terme, Paola Stilo, durante la cerimonia di passaggio delle consegne per il prossimo biennio 2023-2025 e dell’inaugurazione dell’anno sociale.

“La nostra – ha aggiunto Stilo rimarcando, in un certo senso, quelle che saranno le linee programmatiche del suo mandato – , non possiamo negarlo, è una società chiusa su sé stessa, arroccata in un mondo che non permette a tutti di potersi esprimere. A me ha colpito molto la sollecitazione di Papa Francesco che invita ad essere Chiesa in uscita e, partendo proprio da questa sollecitazione, ritengo che anche noi, proprio per le nostre peculiarità, i nostri trascorsi, le nostre intelligenze, le nostre storie e, soprattutto, la nostra convinta appartenenza a questa Associazione, dovremmo guardare ad una ‘Fidapa in uscita’ che guarda al territorio, che si confronta con le altre realtà che operano, che, soprattutto, ascolta chi, pur nella differenza delle proprie esperienze e dei rispettivi ruoli, lavora quotidianamente per rendere migliore il mondo”.

“Per questo – ha proseguito la neopresidente, è intenzione, nell’ambito del

mio mandato, di avviare una vera e propria ‘campagna di ascolto’ delle varie

associazioni e movimenti, non solo per conoscere situazioni che spesso disconosciamo, ma anche per offrire un tavolo di dibattito da cui partire per proposte concrete. Ed in questo non posso che chiedere l’apporto di ciascuna di voi socie , certa che, ognuna per le rispettive competenze, riuscirà a dare input di crescita e di stimolo per tutti”.

Nel corso della serata sono state rese note anche le altre cariche che affiancheranno Stilo in questo biennio: Ilaria Caruso, vice presidente; Angela Sara De Sensi, segretaria; Graziella Cantafio, tesoriera; Gabriella Baudille Maria, Letizia La Scala e Annamaria Pileggi, revisori. I saluti e gli auguri “per un biennio pieno di frutti” del presidente distrettuale Franca Dora Mannarino, che stava presenziando al passaggio di consegne della sezione di Amantea, sono stati portati dalla segretaria distrettuale Sud-Ovest Laura Gualtieri.

“Il passaggio di consegne – ha detto Gualtieri – è importante perché si chiede alle socie di rinnovare il proprio impegno, di condividerlo, e lo ritengo più importante della ‘cena delle candele’. La sezione di Lamezia – ha concluso – nei suoi 52 anni di storia ha portato un notevole contributo alla società lametina”. Presenti anche il garante nazionale Angela Procopio e le rappresentanti delle sezioni Fidapa di Catanzaro, Maida, Soverato, Soveria Mannelli.

Il sindaco, Paolo Mascaro, ha inviato un messaggio augurale alle partecipanti, mentre alla cerimonia erano presenti anche i presidenti dei club service cittadini: Antonio Mallamo (Rotary); Luigi Guadagnuolo (Lions); Rachele Iovene (Soroptimist); Filomena Falvo Folino (Maria Cristina di Savoia); Felice Iannazzo (Circolo

riunione); Franca Spagnuolo (Uniter); Mimmo Miceli (Adisco).