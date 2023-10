Panathlon, un reggino in Ecuador a rappresentare l’Italia: Antonio Laganà al XV Congresso Panamericano

StrettoWeb

Un Dirigente dello sport reggino, il Dott. Antonio Laganà, arbitro olimpico di Lotta, non nuovo ad esperienze internazionali, ha preso parte in rappresentanza dell’Italia al XV Congresso Panamericano del Panathlon International che si è svolto a Guayaquil (Equador) dal 4 al 6 ottobre 2023. Il Panathlon è un Movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell’etica sportiva, secondo il riconoscimento ufficiale del CIO, e si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli. Il termine “Panathlon”, proveniente dalla lingua greca, può essere tradotto con l’espressione “insieme delle discipline sportive”, mentre il motto “Ludis Iungit” significa “uniti dallo sport”.

Hanno preso parte al Congresso Internazionale i Distretti di Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Cile, Equador, Francia, Italia, Messico, Panama, Perù, Uruguay e Svizzera. I lavori dell’Assemblea sono stati avviati dal Presidente Pierre Appelli, alto magistrato svizzero, per discutere delle prossime elezioni mondiali che si terranno il 15 e 16 giugno 2024 ad Agrigento. Molto seguiti gli interventi di Luis Moreno che ha trattato lo sviluppo del Panathlon 2023/2025, Patrik Wan Campenhout, informazione sulla Commissione espansione, Orietta Maggi, Fair Play nella Scuola, Josè Quinones, il movimento olimpico, Julio Maglion, relazione del CIO con il Panathlon ed Antonio Laganà, l’evoluzione del Panathlon sul territorio italiano.

Antonio Laganà ha espresso apprezzamento per l’ottima organizzazione e l’accoglienza dei Dirigenti dell’Equador, Danilo Carrera e Cesar Polit, augurandosi di poterli ospitare in Italia a Reggio Calabria per visitare i Bronzi di Riace.