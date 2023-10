Pallone d’Oro 2023, ancora lui: Messi vince per l’ottava volta

StrettoWeb

E’ Lionel Messi il vincitore del Pallone d’Oro 2023. Per il grande campione argentino è l’ottavo riconoscimento in carriera, una carriera splendida e ricca di successi, sin dalla giovanissima età e fino al tramonto. Per la Pulce, probabilmente, sarà infatti l’ultimo Pallone d’Oro, vinto ovviamente grazie al successo nel Mondiale in Qatar, ottenuto anche per via di una doppietta segnata nella spettacolare finale contro la Francia di Mbappé.

Proprio Mbappé, insieme a Haaland, hanno completato il podio. Il primo da finalista del Mondiale ed ex compagno al PSG, il secondo da vincitore della Champions League con il Manchester City. Di seguito la classifica e tutti i premiati.

La classifica finale

Lionel Messi Erling Haaland Kylian Mbappè Kevin De Bruyne Rodri Vinicius Jr. Julian Alvarez Victor Osimhen Bernardo Silva Luka Modric Mohamed Salah Robert Lewandowski Yassine Bounou Ilkay Gundogan Emiliano Martinez Karim Benzema Kvicha Kvaratskhelia Jude Bellingham Harry Kane Lautaro Martinez Antoine Griezmann Kim Min-Jae Andrè Onana Bukaio Saka Josko Gvardiol Jamal Musiala Nicolò Barella Martin Odegaard Randal Kolo Muani Ruben Dias

Tutti i premi

Pallone d’Oro maschile: Lionel Messi

Pallone d’Oro femminile: Aitana Bonmati

Kopa Trophy (miglior giovane): Jude Bellingham

Socrates Trophy (premio per il sociale): Vinicius Jr.

Yashin Trophy (miglior portiere): Emiliano Martinez

Gerd Muller Trophy (miglior marcatore): Erling Haaland

Squadra maschile dell’anno: Manchester City

Squadra femminile dell’anno: Barcellona