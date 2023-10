Pallanuoto femminile: Cosenza perde contro Padova 8-13

StrettoWeb

“Una partita dai due volti. Ottimo atteggiamento iniziale, per i primi due tempi abbiamo tenuto testa ad una grande squadra. Terzo e quarto, per inesperienza, siamo scese di concentrazione ed intensità, facendoci dominare dall’avversario“. Le parole del mister, Francesco Fasanella, sintetizzano la partita della pallanuoto Cosenza Olio di Calabria Igp contro Plebiscito Padova. 8-13 il risultato finale. 2-3; 4-6; 1-2; 1-2 i parziali. A segno per la Cosenza pallanuoto Ciudad, Nisticò e Mandelli con due reti a testa e poi Morrone e Sesti con una segnatura.

Terza partita di campionato, in serie A1, per la Olio di Calabria Igp. La squadra di pallanuoto femminile di Cosenza, ancora una volta in casa nella piscina di Campagnano, ha raccolto comunque applausi ed apprezzamenti dal pubblico sempre molto attivo per tutta la durata del match. Si è affrontata una squadra, Padova, con una grande storia ed esperienza alle spalle, sebbene profondamente rinnovata.

“L’obiettivo principale è sicuramente quello di non sfigurare e cogliere questa occasione in cui la squadra è al completo per lavorare su automatismi che richiedono ancora tanto lavoro, sapendo che abbiamo grande margine di crescita”, si è sostenuto nel pregara. Per l’allenatore Fasanella ci sono state buone cose, come l’intensità della sua squadra nei primi due tempi. Ed altre da rivedere. “Una buona gara”, ha commentato il mister. Una breve sosta e poi di nuovo in vasca per riprendere allenamenti, ritmi e consapevolezze. Arbitri della partita Riccardo Carmignani e Riccardo D’Antoni.