Una tragedia si è verificata a Cefalù, in provincia di Palermo. Un uomo, infatti, è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore. Il 58enne stava lavorando in un terreno in contrada Ferla e, secondo le ricostruzioni, il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo.

Ancora da capire le cause del ribaltamento. Inutili, purtroppo, i tentativi del 118, accorso sul posto. Sulla vicenda indagano adesso i Carabinieri.