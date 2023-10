Palermo, che tragedia: fuga di gas, morto un bambino di 4 anni

StrettoWeb

Una tragedia si è verificata a Petralia Soprana, nel Palermitano. Un bambino di 4 anni è morto in seguito a una fuga di gas in una masseria di contrada San Giovanni Sgadari. I genitori hanno riferito di aver sentito questa mattina un forte odore di gas provenire dall’abitazione, prima di accorgersi che il piccolo non respirava ed era in arresto cardiaco.

L’intervento degli operatori sanitari del 118 è avvenuto con elisoccorso e in un primo momento il bambino è sembrato riprendersi e rispondere ai soccorsi. Poi però, nonostante le manovre di rianimazione, è morto.