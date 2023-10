Outfit da ufficio: i consigli da non perdere per un look maschile perfetto

StrettoWeb

L’abito fa il monaco: ormai da tempo lo abbiamo imparato. Il cambiamento radicale di una delle massime più celebri al mondo riguarda in particolare i contesti lavorativi, dove è particolarmente importante fare attenzione all’outfit. Nel caso della donna, si mettono spesso in primo piano consigli di stile. Diversa, invece, è la situazione dell’uomo. Ecco perché, in questo articolo, abbiamo raccolto alcune dritte da considerare per non sbagliare.

Outfit informale

Chi pensa che gli outfit maschili da ufficio siano semplici da gestire nel momento in cui non ci sono indicazioni stringenti per il dress code, dovrebbe cambiare idea. In questi frangenti, infatti, è forte il rischio di fare errori capaci di rendere inadeguato il look.

Non bisogna dimenticare che, al di là dell’informalità, ci si trova comunque in un ambiente di lavoro.

Le idee da chiamare in causa sono diverse! Giusto per fare un esempio, ricordiamo la possibilità di abbinare una bella polo uomo manica corta – sul sito Wordans è possibile acquistare questo capo a prezzi ottimi e senza rinunciare alla qualità – a un paio di pantaloni chino o, perché no, anche a un intramontabile jeans.

In quest’ultimo caso, è ovviamente opportuno orientarsi verso capi privi di orpelli e strappi. Se proprio si punta all’originalità, si può scegliere un paio di jeans con zone leggermente più scolorite delle altre.

Proseguendo con l’elenco delle idee per gli outfit informali da ufficio, un doveroso cenno va dedicato alla camicia. Il bianco è un grande classico che ha sempre il suo perché e che, come ben si sa, è imprescindibile nei casi in cui il look deve essere elegante.

La camicia bianca nell’outfit maschile casual da ufficio può essere portata con il jeans, anche fuori dai pantaloni. L’importante è che non sia troppo stropicciata e che non abbia dettagli decorativi.

Chi ha intenzione di uscire dagli schemi, può considerare, al posto del bianco, il rosa o l’azzurro.

Un altro capo che non può mancare nell’armadio dell’uomo che vuole curare il suo look anche nelle situazioni informali è il maglione. Da quello attillato a collo alto ai modelli over con collo a cratere, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Dal punto di vista dei colori, si può spaziare dal nero, che può essere abbinato con il classico denim, al marrone, senza dimenticare il bianco, un’altra tinta che ha il suo perché sui jeans.

Per un meeting informale, al posto della giacca si può ricorrere al bomber, un capospalla che, nel corso degli ultimi anni, è tornato al centro dei trend dell’abbigliamento casual. Che colore scegliere? Possibilmente nero.

Idee per un outfit elegante

Ci focalizziamo ora sulle principali idee per un outfit elegante, guardando anche ai trend del momento. La moda degli ultimi mesi è molto chiara: la giacca doppio petto va di super moda.

Sono tanti, infatti, i brand che la propongono nelle loro collezioni, con suggestioni per i look da ufficio che chiamano in causa cromie insolite come il prugna e il porpora.

Come già accennato, la camicia bianca, in questi frangenti, è un vero e proprio must have.

I trend degli ultimi tempi, però, hanno sdoganato altri capi, come per esempio la già citata polo. Se bianca e in maglia sottile, può essere portata senza problemi sotto la giacca.

Un’altra idea da prendere in considerazione quando si chiamano in causa le opzioni per gli outfit maschili eleganti da ufficio riguarda i completi giacca e pantalone grigi, una cromia che, rispetto al nero, ha il vantaggio di essere meno rigorosa.

Per rompere ulteriormente i codici dell’abbigliamento classico, si può osare con un paio di calzature a contrasto. Il colore? Il beige, cromia soft sempre affascinante quando si parla di look all’insegna dell’eleganza.