Ottobre Rosa, Straface (Fi) in prima linea per la prevenzione in Calabria

“Ieri sera a Morano, il Chiostro di San Bernardino da Siena si è tinto di rosa per il mese della prevenzione del tumore al seno. Ho partecipato al convegno Ottobre Rosa, un importante momento di sinergia tra istituzioni, Asp, Regione Calabria e cittadinanza per parlare di prevenzione, la più grande della armi che abbiamo a disposizione per lottare contro le malattie. Come Presidente della Terza Commissione Sanità e come donna, plaudo ad incontri come questo perché solo attraverso l’informazione, la diagnosi precoce, attraverso la prevenzione, si possono perseguire obiettivi positivi nel settore medico ed anche sociale”.

“E’ stato messo in campo un progetto di riordino sanitario che sta prevedendo un grande sforzo organizzativo, che sta coprendo il territorio regionale e va dalla dotazione di strumentazioni essenziali alla diagnostica, tra le quali mammografi ed ecografi alle strutture Ospedaliere, alle campagne di screening gratuito per la popolazione, anche attraverso l’Unità mobile e l’invio di lettere, un’impresa che fino ad un anno e mezzo fa sembrava quasi impossibile ma che si sta delineando attraverso un grande lavoro congiunto tra Regione e Asp”.

“Oggi, tra le principali sfide della sanità regionale guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, troviamo la necessità delle Istituzioni di continuare a promuovere la prevenzione e dotare i cittadini di strumenti d’informazione chiari e accessibili, perché fare prevenzione vuol dire coltivare e preservare la vita di più persone possibile”, conclude Straface.