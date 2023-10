Da Oslo a San Francisco, ma ora torna nella sua Reggio: la sfida di Daniele Strangio e il nuovo Ristorante in città

StrettoWeb

Ha girato il mondo, partendo dalla sua Reggio Calabria, studiando, imparando, eseguendo, rischiando. Ora, dopo diverse esperienze, e anche importanti, ha deciso di tornare nella sua città natale, investendo in un luogo in cui c’è assoluto bisogno di giovani imprenditori brillanti e innovativi, vero futuro di una terra che sta perdendo sempre più pezzi. Ci ha messo coraggio, Daniele Strangio. Oltre che passione, competenza e un grande amore verso Reggio Calabria. Ieri, infatti, lo Chef ha inaugurato un nuovo Ristorante in pieno centro, “Dast”, dalle iniziali di Daniele Strangio.

La storia di Daniele Strangio

Perché se il locale “parlerà” adesso, da ora in poi, accogliendo i clienti e facendosi conoscere, per il momento la storia da raccontare è proprio la sua, dello Chef Daniele. La sua passione per la cucina, che lo accompagna sin da piccolo, lo spinge verso questo settore, nonostante all’inizio della sua carriera lavorativa svolgesse tutt’altra mansione. E così, tramite un aggancio, arriva a Oslo, nel freddo Nord Europa norvegese, dove comincia a lavorare in alcuni ristoranti.

Ce ne sono tante, di differenze, tra Reggio Calabria a Oslo, a partire da clima e cultura, ma il richiamo del mare è forte, così forte da portarlo a San Francisco, negli Stati Uniti, in California, affacciato all’Oceano Pacifico. E’ lì che continua la sua formazione culinaria e alimenta la sua passione verso un settore in cui adesso crede appieno, al fianco di Chef stellati. Sì, perché dagli Usa Daniele torna nella sua Calabria e si ferma a Catanzaro, al Ristorante Abbruzzino, stella Michelin. Il grande passo, anzi il grande sogno, dopo anni da dipendente, è quello di aprire un Ristorante tutto suo, o in parte. E così, prima del Covid, torna a Oslo, co-proprietario di un Ristorante-Pizzeria. Oggi, però, la nuova vita, la nuova sfida, nella terra che col cuore non ha mai lasciato: proprietario di un Ristorante in pieno centro, in Via Bruno Buozzi, 40, tra Corso e Via Marina. La cucina? Classica. E, soprattutto, stagionale, sfruttando i gusti, i sapori e le tradizioni della nostra terra, che variano in base alle stagioni.

Info e contatti

Chiunque volesse prenotare un tavolo, o ricevere qualsivoglia informazione, può rifarsi ai seguenti contatti. Per ora il Ristorante sarà aperto a cena.

Telefono: 09651974247

Cellulare: 3792882506

Email: info@dastrestaurant.it

Instagram: dast.restaurant