Oscar Farinetti presenta il nuovo libro: un’anteprima del “Festival del Sud: Valentia in Festa”

L’Associazione Valentia è entusiasta di annunciare l’attesissima presentazione del nuovo libro di Oscar Farinetti, in programma per martedì 31 ottobre alle 18:15 presso la Camera di Commercio di Vibo Valentia. L’evento non solo porterà alla luce il talento e la profondità dell’opera di Farinetti ma rappresenterà anche un’anteprima del tanto acclamato “Festival del Sud: Valentia in Festa”, che nel 2024 celebrerà la sua settima edizione.

Il libro di Farinetti unisce il passato, quello di tutti, e il futuro, quello di ciascuno. In un mondo incerto e competitivo, spazzato da venti di guerra, crisi politiche ed emergenze, spesso l’avvenire fa paura, ma c’è un modo preciso per non lasciarsene sopraffare: progettarlo, giorno per giorno, seguendo dieci semplici mosse. Lo dimostra un testimone d’eccezione: Leonardo Da Vinci, che le aveva già previste e provate tutte e che non a caso era un genio.

A lui Oscar Farinetti si rivolge come interlocutore ideale per dare autorevolezza ai suoi dieci consigli, e a lui, in cambio, racconta a sua volta alcune storie. Quella dei giovani rivoluzionari del Maggio ’68 che immaginarono il futuro e quella di Marilyn Monroe che non riuscì a costruirselo; quella di Che Guevara che tentò di cambiarlo e quella di Andy Warhol che volle trasfigurarlo, o di Miles Davis che riuscì a colorarlo.

E altre ancora, per finire con una riflessione su ciò che letteralmente lo alimenta, il futuro: il cibo, che unisce tradizione e innovazione, piacere immediato del gusto e valore permanente della sapienza gastronomica. Le dieci mosse suggerite da Farinetti sono passi di una costruzione che non si improvvisa e che non si compie da soli: occorre un’intelligenza collettiva che può nascere solo da una profonda cultura condivisa.

Così, con le note dell’esperienza e della passione, del talento e dell’ironia, l’autore costruisce una potente variazione sul tema delle “ricette per il successo”, rinnovandolo e arricchendolo per creare una sinfonia di storia e storie, la sola capace di ispirarci e muoverci all’azione e al cambiamento.

L’evento vedrà la partecipazione di personalità di spicco, tra cui: Maria Limardo, Sindaco di Vibo Valentia; Antonino Cugliari, della CNA Vibo Valentia; Rocco Colacchio, di Confindustria Vibo Valentia; Vitaliano Papillo, del GAL Terre Vibonesi; Sebastiano Barbanti, Presidente della Bcc Calabria Ulteriore; Rosario Varì e Gianluca Gallo, Assessori Regionali; Anthony Lo Bianco, Presidente dell’Associazione Valentia.

Il dibattito sarà magistralmente moderato dell’avvocato e docente di diritto dell’informazione Cataldo Calabretta. Il “Festival del Sud: Valentia in Festa”, ideato e portato avanti dall’Associazione Valentia, è un festival itinerante che celebra la cultura, l’arte, la gastronomia e la storia del Sud. Questa presentazione del libro rappresenta una magnifica opportunità per dare un assaggio di ciò che il festival offrirà l’anno prossimo.