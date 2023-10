Orrore in Calabria: maltrattava e violentava l’ex compagna, arrestato

StrettoWeb

Le campagne di sensibilizzazione, i progetti, le denunce: ogni strumento valido continua ad essere messo in campo per combattere la violenza di genere ma, purtroppo, sono ancora troppi gli episodi a cui ci troviamo ad assistere ogni giorno. Un’altra terribile vicenda interessa la città di Castrolibero, in provincia di Cosenza: un 61enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. La sentenza del gip del Tribunale di Cosenza avviene a seguito della denuncia dell’ex convivente.

Sottoposta a continue angherie, atti persecutori e abusi sessuali, la donna ha finalmente trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine. L’ex fidanzata ha lamentato gravissimi episodi che l’hanno fatta vivere in uno stato di terrore continuo. A seguito delle indagini investigative, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Castrolibero hanno quindi arrestato il soggetto decretando, si spera, la fine dell’incubo per la vittima.