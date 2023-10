“Operazione verità”: Occhiuto fa chiarezza sui consorzi di bonifica e combattere i “grumi di potere”

StrettoWeb

Nuovo giorno, nuova succulenta notizia che riguarda i Consorzi di Bonifica di Calabria. Non dico che il nostro pezzo sul consorzio Valle Crati abbia fatto riflettere il Presidente Occhiuto ma, sicuramente, possiamo riassumere la questione con una sola frase: “avevamo previsto tutto”. Nel caso del Valle Crati si parla di un ente consortile alla cui guida c’è un presidente, Maximiliano Granata, che ha depotenziato e sbeffeggiato il consiglio d’amministrazione e detiene lo scettro da solo, seduto su un trono dal quale proprio non vuole saperne di scollarsi.

Nel caso riportato dal Presidente Occhiuto invece, si fa riferimento proprio ai consorzi di Bonifica, ma la sostanza è comunque la stessa: un’operazione depurativa (e non che riguardi la rete fognaria) deve essere messa in atto il più presto possibile e con quanta più chiarezza possibile per non incappare in episodi estremi (come quello dell’operaio che è salito sul tetto per darsi fuoco perché non percepiva lo stipendio da mesi). Risulta necessario, pertanto, svelare tutti gli altarini e riportare ordine all’interno di un ente tanto semplice, quanto intricato, nell’organigramma e nella redistribuzione delle risorse a disposizione.

Proprio per questo, Occhiuto ha voluto chiamare tale operazione “verità”, come quella che tutti vogliamo scoprire. Ed è lo stesso Presidente della Regione a parlarne in un video per spiegarne i dettagli. Dopo la legge di riforma dei Consorzi di Bonifica (la quale prevede il passaggio da 11 enti consortili ad un unico ente, sotto la guida del Commissario Fabio Borrelli), ecco che Occhiuto sembra scavare più a fondo per passare ai fatti. “Ho chiesto al Commissario Unico di inviarmi i dati circa gli stipendi percepiti dai dirigenti dei disciolti consorzi per capire cosa stava accadendo dopo aver visto dipendenti minacciare di lanciarsi dai tetti perché non percepivano lo stipendio da mesi. E l’ho fatto partendo da altri dipendenti, ovvero i presidenti e analizzando i numeri di quanto percepiscono“.

I dati, ma questo non dovrebbe più sorprenderci, sono interessanti: cifre altissime, mentre il povero operaio muore di fame, in tutti i sensi. Sul file analizzato da Occhiuto, si parla di stipendi da capogiro che toccano la soglia di 180mila euro annui, ovviamente tutti provenienti dal Consorzio. E il Presidente aggiunge: “c’erano addirittura degli assegni ad personam che si davano mensilmente”. Come se quelli che percepissero non fossero già abbastanza. Ma la spiegazione va avanti e il governatore sottolinea che “il quadro dei dirigenti era molto più alto del costo dei dipendenti che, però, non venivano comunque pagati”.

“Riformare la pubblica amministrazione, enti e consorzi è difficile perché ci sono grumi di potere che, a volte, in connessione anche con settori politici, impediscono che le riforme si facciano“. Ma Occhiuto si oppone e va avanti con l’operazione verità e aggiunge: “stiamo togliendo tutta la polvere da sotto al tappeto: questi dati non li faccio vedere solo a voi ma io li invierò alle Procure della Repubblica affinché verifichino l’attività dei disciolti consorzi che non devono essere intesi, da chi li governa, come mucche da mungere”. Una cosa è certa: se l’operazione dovesse andare avanti, cadranno sicuramente molte teste.

