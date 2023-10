Oggi a Caccuri l’intervista di Giuseppe Brindisi a Nicola Gratteri | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

Cultura e legalità protagoniste oggi, domenica 1 ottobre, al Premio letterario Caccuri. Non prima delle 18:30 il neo procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, dialogherà con il giornalista – volto noto dell’informazione targata Mediaset – Giuseppe Brindisi. I due discuteranno dell’ultimo libro scritto dal magistrato calabrese insieme al professor Antonio Nicaso. “Fuori dai confini. La ‘ndrangheta nel mondo” (2022) è il titolo di questo viaggio nella dimensione sempre più globale della criminalità organizzata calabrese.

Cataldo Calabretta intervisterà il conduttore di Zona Bianca su Rete 4 e gli consegnerà un riconoscimento alla carriera. Premiazione in programma a ridosso delle ore 20:00. Conduce la serata la giornalista della Rai, Vittoriana Abate. Alle ore 17:30 in Piazza Convento sarà proiettato il trailer “Un racconto tra terra e mare: il Premio Caccuri incastonato in una Calabria Straordinaria”.

Promuovere la nostra identità attraverso un racconto moderno delle nostre tradizioni. È questo lo spirito del workshop in programma alle 17:45. Interverranno: Gerardo Bonifati, vice presidente nazionale FITP (Federazione Italiana Tradizioni Popolari); Giuseppe Marasco, ceo e responsabile di Calabria Sona; Franco Megna, Segretario Generale FITP (Federazione Italiana Tradizioni Popolari); Marcello Perrone, presidente regionale FITP (Federazione Italiana Tradizioni Popolari); Adolfo Barone, presidente del Premio Letterario Caccuri.